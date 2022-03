Neta dos reis da Noruega conquista TikTok

Leah, sexta na linha de sucessão ao trono, não tem título e é nas redes sociais que reina, partilhando o quotidiano e dicas de beleza.

Ao contrário dos primos, entre eles a princesa Ingrid Alexandra, Leah Isadora Behn dificilmente terá responsabilidades oficiais na família real da Noruega, até porque não ostenta qualquer título. A jovem de 16 anos é a filha do meio da princesa Marta Luisa e do falecido escritor e pintor Ari Behn, neta do rei Haroldo V e da rainha Sónia, ocupando o sexto lugar na linha de sucessão ao trono. Sem obrigações reais, é no TikTok que tem reinado, estendendo a notória influência também ao Instagram, onde tem dois perfis próprios e um criado por fãs.

Leah partilha vídeos sobre o seu estilo de vida e dá conselhos de moda e beleza. Também dança e já aconteceu a mãe aparecer a meio de um dos pequenos filmes. O seu talento é elogiado e são muitas as vezes em que exibe maquilhagens iguais a personagem de filmes, como a de Natalie Portman em "Cisne negro" ou a de Jim Carrey em "Grinch".

A projeção valeu-lhe, o ano passado, o título de melhor influenciadora de beleza do ano nos Vixen Awards da Noruega. Na altura, Leah manifestou-se incrédula pela distinção. Na plateia, Marta Luisa aplaudiu a adolescente, com as outras filhas, Maud, de 18 anos, e Emma, de 13, por perto. A mais nova é praticante de hipismo e tinha acabado de conquistar a medalha de ouro nos Indoor Norwegian Championships. Já a primogénita desenha e, tal como o pai, gosta de escrever.

Na passada quinta-feira, Leah - que celebrará o 17.° aniversário no dia 8 de abril - chamou a atenção, ao lado da mãe, na antestreia da comédia escandinava "Long flat balls 3". A princesa Martha Luisa tem uma pequena participação no filme, mas foi a herdeira que mais encantou na passadeira vermelha, onde as duas posaram sozinhas e também com a atriz Stella Zwart.