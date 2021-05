Neymar lamenta a morte do músico brasileiro MC Kevin

Hoje às 07:44 Facebook

O músico brasileiro MC Kevin morreu no domingo, ao cair do 11.º andar de um prédio no Rio de Janeiro. O futebolista Neymar lamentou a morte do artista.

O músico MC Kevin, e não MC Kevinho como se avançou inicialmente, também músico de funk brasileiro, de 22 anos, e que até já tocou em Portugal, nas Feiras de Março, em Aveiro.

Segundo a imprensa brasileira, Kevin Bueno Nascimento, conhecido como MC Kevin, caiu da varanda de um prédio na avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ainda foi assistido pelos bombeiros e transportado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias da morte do músico, de 23 anos, estão a ser investigadas.

Conhecido por músicas como "Cavalo de Troia" e "Doutora e Terapia", Kevin Bueno Nascimento tinha lançado o último single, "Vida de Artista", na terça-feira.

O futebolista Neymar, do PSG, em França, foi dos primeiros a reagir à morte de MC Kevin. "Sem acreditar, 23 anos .... Moleque, juro que não sei o que dizer... Só agradecer pelo carinho", escreveu.

"Tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. Tenho certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim, na pessoa que eu sou", acrescentou Neymar, terminando com uma mensagem comum a outros famosos: "Vá em paz menino!!!"