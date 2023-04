Neymar confirma que vai ser pai pela segunda vez

Depois dos rumores, o craque do Paris Saint Germain e a namorada, Bruna Biancardi, anunciaram que vão ser pais. O bebé é o primeiro filho em comum do casal, mas Neymar já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, que é fruto de uma relação passada.

"Sonhámos com a tua vida, planeámos a tua chegada e saber que estás aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes", partilharam Neymar e Bruna Biancardi nas redes sociais, para anunciar que vão ser pais.

A publicação confirma os rumores e também a informação avançada por uma jornalista brasileira, Fabiola Reipert, num programa da TV Record, e foi recebida com euforia por fãs e amigos.



Na caixa de comentários, Carol Dantas, a mãe do filho mais velho do futebolista, deixou claro que já sabia e o quanto foi difícil "fechar a boca". "Vemmmmm Nene, o seu irmão já está fazendo mil planos com você", escreveu.



David Lucca, de 11 anos, é o irmão e é fruto da relação passada de Carol com Neymar, que sempre mantiveram uma boa relação, relacionando-se como uma verdadeira família, o que se faz notar nos mais importantes momentos e agora também.



"Vais chegar a uma família linda, com irmão, avós, tios e tias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por ti", acrescentou o casal, na legenda de imagens que mostram a ainda pequena barriga da futura mamã.



Neymar e Bruna Biancardi vivem juntos em Paris, onde o craque brasileiro joga pelo Paris Saint Germain. Os dois começaram a namorar no final de 2021 e assumiram a relação em março de 2022. Em agosto, separaram-se, mas reataram no final do ano, sem nunca se terem desligado por completo.