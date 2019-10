Nick Carter é pai pela segunda vez

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:53 Facebook

Nick Carter, membro dos Backstreet Boys, e a mulher, Lauren Kitt, são pais de uma menina, que nasceu esta quarta-feira. O cantor, de 39 anos, e a atriz, de 36, foram pais pela segunda vez. A revelação foi confirmada por um representante legal do casal ao site US Weekly e, de acordo com a mesma publicação, o parto correu bem mas não foram adiantados mais detalhes. Nick Carter e Lauren Kitt estão numa relação desde 2014 e têm um filho em comum, Odin Reign, de três anos. Recorde que, em 2018, Nick Carter anunciou que a mulher sofreu um aborto […]