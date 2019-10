NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:51 Facebook

Nicole Scherzinger está de luto após a morte do primo John Frederick III, que foi atropelado por um carro no passado sábado, dia 26 e outubro, em Fort Lauderdale, Florida, nos Estados Unidos. A cantora, que se celebrizou ao integrar a banda musical The Pussycat Dolls, prestou homenagem ao seu familiar no perfil de Instagram, partilhando ainda alguns detalhes do acidente. “É como um pesadelo do qual nunca iremos acordar… É de coração pesado que eu digo adeus ao meu lindo primo, John Boy. No passado sábado, 26 de outubro, às três da manhã, ficou sem vida após ter sido […]