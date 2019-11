Nilton abandona as manhãs da RFM

NTV Hoje às 17:31, atualizado às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Nilton anunciou, esta quinta-feira, que a partir de janeiro de 2020 não vai marcar presença no programa “Café da Manhã”, da RFM. O também humorista decidiu que, ao fim de oito anos a trabalhar como locutor na emissora, está na hora de se dedicar a outros projetos como montar um novo programa de televisão. “Há oito anos que acordo às cinco da manhã, independentemente das horas a que me deite. Há oito anos que escrevo, gravo, filmo, edito textos e rubricas, telefonemas, vídeos e tento não aparecer na lista de devedores do fisco nem ser notícia de abertura de um […]