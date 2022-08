Nilton: "O que mais me irrita nas férias são pessoas maldispostas"

JN/Agências Hoje às 18:38 Facebook

"Os dez mandamentos do verão" de Nilton, apresentador e humorista.

1 - Quando entro de férias, deixo logo...

É mais ao contrário. Quando entro em férias começo logo a ler e a fotografar.

É das poucas alturas em que consigo a paz necessária para poder estar dedicado a 100%, principalmente na fotografia.

2 - Se pudesse ir para uma ilha deserta levava comigo...

Voltamos à resposta anterior. Livros e máquina fotográfica. E se a ilha fosse realmente deserta, se calhar levava uma Eva para começar uma nova espécie. Desta vez sem serpente.

3 - Nas férias, o telemóvel anda sempre...

A meio gás porque não toca tanto, não recebe tantas mensagens, no fundo não é tão incomodado. Acho que ele próprio sabe que está de férias.

4 - É este ano que vou ler...

O Plano de Recuperação e Resiliência. Ainda estou para perceber como se vai salvar este país sem salvação aparente.

5 - A minha banda sonora deste verão vai ser...

Espero que seja o silêncio e não o dos Simon and Garfunkel, falo mesmo daquele silêncio que se encontra a meio do Alentejo, sem carros ou aviões à volta. Não sendo possível, sou indivíduo para ouvir vezes sem conta o "That life" dos Unknown Mortal Orquestra. É a minha música do momento.

6 - O que mais me irrita nas férias é...

Pessoas maldispostas. Até porque pessoas maldispostas irritam-me em qualquer altura do ano. Até fui confirmar antes de responder.

7 - Os amores de verão são como...

Os iogurtes. Perdão, pior que os iogurtes porque além do prazo de validade ainda têm aquele sabor amargo da despedida no final das férias. E a clássica mentira que no ano seguinte lá estarão novamente. Raramente acontece.

8 - Nas férias tento sempre comer...

Grelhados. Férias que são férias têm de ter grelhador e tens de te sentir o maior a grelhar, mesmo que saia tudo esturricado.

9 - Se me ligarem do trabalho...

Faz parte, patrão nunca tem férias. Se me ligarem é porque a casa está a pegar fogo e ainda bem que ligaram.

10 - Um verão que jamais esquecerei...

Os da infância e adolescência são sempre os que jamais esqueceremos. Precisamente por causa daquele amor de verão que disse que voltava no ano seguinte e até cumpriu a promessa, mas vinha com o namorado. Jamais esquecerei.