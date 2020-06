No Brasil, Vitor Kley falou do namoro com a atriz portuguesa Carolina Loureiro

Sara Oliveira Hoje às 14:18 Facebook

Tem sido com discrição que Carolina Loureiro tem vivido o relacionamento com o brasileiro Vitor Kley, mas o músico acabou por falar do namoro na televisão.

Convidado do programa "Encontro", na Rede Globo, o artista foi surpreendido com um vídeo da atriz portuguesa. Por causa da pandemia, ele está no Brasil e ela em Portugal, e Vitor não esconde o quanto está a ser difícil gerir a distância.

"Estou muito feliz, mas a morrer de saudades dela, estou louco para a ver", revelou. "Nós estamos há quatro meses sem se ver. Estávamos tão conectados, tão bem juntos!", acrescentou o jovem, inegavelmente apaixonado e sem saber quando se vão reencontrar.

Carolina e Kley assumiram o romance em dezembro do ano passado, depois de o cantor ter atuado em Portugal. A beldade lusa esteve em todos os concertos, antes de partir de férias para o Brasil, à boleia do amor.

Carolina está na reta final das gravações de "Nazaré". A história é líder de audiências e, em breve, também será vista no Médio Oriente para onde foi vendida. Será dobrada para árabe e a protagonista diz que está orgulhosa pelo "reconhecimento internacional".