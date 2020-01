No novo "Big brother" até há um mordomo virtual

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:33 Facebook

Twitter

Partilhar

TVI aposta forte no "BB 2020", que arranca em março na "kasa do futuro".

Procuram-se pessoas "reais, inspiradoras, verdadeiras e genuínas" que queiram para fazer parte de "uma experiência única" - é desta forma que a TVI quer seduzir participantes para o "Big brother 2020". A estreia deve acontecer em março, duas décadas depois do primeiro reality show, líder de audiências.

A estação procura 20 participantes, dos 18 aos 80 anos, dos 20 distritos. Os "castings" já começaram e, segundo fonte da produção, "há milhares de candidaturas, na linha do que aconteceu com a "Casa dos segredos"". Os concorrentes começam por responder a 97 perguntas, que incluem informação pessoal, televisão, infância ou até ambiente.

Segundo a revista "Maria", a "casa mais vigiada do país" sai da Venda do Pinheiro e muda-se para a "vizinha" Ericeira, junto ao mar. Será na "kasa do futuro" ou "casa inteligente", pertencente ao ex-treinador do F. C. Porto Carlos Azenha. Para além de sala de jogos e ginásio, vista para o mar e piscina, a casa, inaugurada há dez anos, tem um mordomo virtual que ajuda até a cozinhar.

Estes são luxos que, quando o programa arrancou em Portugal, os participantes não tiveram. Hoje, se concorresse outra vez ("e concorria, ia já") Nando fazia o "programa com uma perna às costas". "Como não tínhamos a interação que hoje existe, esquecíamo-nos que estávamos num programa e era tudo mais verdadeiro", diz o vencedor do BB4 . O rapaz conheceu no programa Filipa, a mãe do seu filho: "Valeu a pena pela família que criei e pela experiência".

Os nomes apontados

Sem se saber quem vai apresentar o "BB 2020", os atores Pedro Teixeira e Rita Pereira foram nomes ventilados pela Imprensa como possíveis condutores do formato. Manuel Luís Goucha é a única "carta fora do baralho" e já disse que, embora tenha gostado de conduzir a "Casa dos segredos 7", não quer apresentar a nova edição.

O formato tinha o cunho de Felipa Garnel, anterior diretora de Programas da TVI. Com a sua saída há quase um mês, o "BB 2020" deve ser revisto pelo novo responsável, Nuno Santos, empossado há dias.

A estreia passa a ser uma incógnita: sabe-se que estava prevista para março, mas, agora, a dúvida paira no ar nos corredores do quarto canal. Fonte oficial da TVI "fecha-se em copas" e diz ao JN que "é totalmente prematuro estar a falar-se do "BB2020", para lá do que já se disse" e que "é público que vai voltar".

Há duas décadas, Zé Maria, de Barrancos, ganhava a primeira edição. Nesta estreia, viu-se, em direto, a primeira relação sexual entre Marco Borges e Marta Cardoso (que casaram e têm um filho, Marquinho, estando já divorciados) e o pontapé daquele concorrente, instrutor de combate, a Sónia, que abriu um noticiário da TVI. A nível de audiências, o BB foi uma "mina de ouro" para a TVI: em 2000 chegou aos 60,8% de share, mas à medida que as edições foram decorrendo - houve quatro, mais uma de "Famosos" e outra "VIP" -, as audiências foram descendo. Mesmo assim, em 2002, o formato somava 47 % de "share". No Brasil, o formato já vai na 20.ª edição, que se estreou a 21 de janeiro. Os participantes têm um telemóvel, que usam para vídeos e fotografias.