Noa: "As férias devem ser passadas com toda a entrega"

"Os dez mandamentos do verão" de Noa, cantora e compositora.

01. Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é... tirar o relógio e tirar o tacão alto. Férias são férias. É para relaxar..

02. É este ano que vou ler... os livros da coleção" O Mundo da Luzinha": Bom Dia e A hora da papa. Ler e cantar! Para ler aos nossos filhos vezes sem conta.

03. Se me ligarem do trabalho eu... atendo claro! Depois de uma pandemia não me posso dar ao luxo de recusar trabalho!

04. Jamais passaria férias com... pessoas que não conheço bem. São momentos íntimos que devem ser passados com toda a entrega e se passarmos férias com quem não conhecemos muito bem... corremos o risco de vir embora mais cedo.

05. Nem a pandemia me vai impedir de... criar e criar e criar.

06. Se vir alguém sem máscara a chegar à praia... continuo a fazer o que estou a fazer. Não sou geek das máscaras.

07. A minha banda sonora deste ano vai ser... o som do riso da minha filha a chapinhar nas águas do mar ou da piscina.

08. O que me irrita mais nas férias é... o trânsito, as filas e os aglomerados.

09. Os amores de verão são... como as melancias: frescos, sumarentos e fica-se com aquele sabor no palato de querer sempre mais (acabam demasiado depressa).

10. Um verão que jamais esquecerei é... o Verão de 2019. O primeiro da Luz. O primeiro verão que passamos com o nosso bebé.