Noémia Costa chora a morte da mãe

Noémia Costa está de luto após a morte da sua mãe. Neste momento difícil, a atriz aproveitou para desabafar com os seguidores. A intérprete, que integra o elenco da novela “Terra Brava”, da SIC, utilizou o seu perfil de Instagram para fazer chegar aos admiradores uma notícia: a sua progenitora perdeu a vida. “Obrigada, Deus, por me teres dado a melhor mãe do Universo. Obrigada, minha mommy, por teres sido a melhor mãe do Universo. Sei que nada será igual, amo-te tanto”, escreveu Noémia Costa na legenda. View this post on Instagram Obrigada Deus, por me teres dado a MELHOR […]