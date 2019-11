Noémia Costa foi vítima de violência doméstica

NTV Hoje às 17:57, atualizado às 18:27 Facebook

Noémia Costa revelou, este sábado, no programa “Alta Definição”, ter sido vítima de violência física e psicológica por parte do ex-marido, Licínio França. A atriz esclareceu o motivo da separação do ex-casal após 22 anos de casamento e, em entrevista com Daniel Oliveira, confessou que sofreu de violência doméstica durante esse período. “Ninguém quer que uma relação falhe principalmente 22 anos depois. Mas não devia ter deixado que a relação se estendesse mais. Poupava a [filha] Joana de ter visto certas coisas que, infelizmente, acabou por ver”, começou por dizer. “Aprendi a não cometer os mesmos erros se aparecer outra […]