Noémia Costa revela por que razão não gosta do Halloween

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia em que é celebrado o Halloween, esta sexta-feira, Noémia Costa revelou o motivo de não se identificar com as celebrações desta data. A atriz afirmou que não assinala o Dia das Bruxas pois trata-se de uma celebração de culto aos mortos e, segundo afirmações da mesma, no perfil de Instagram, apenas presta culto “à vida” e “à luz”. “Halloween […] é uma celebração popular norte-americana de culto aos mortos. E eu não presto culto as mortos, presto culto à vida, não presto culto às trevas, presto culto à luz. Não me identifico”, escreveu. View this post on Instagram […]