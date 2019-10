Noiva de programa da SIC é ex-assessora de ministro de Costa

Hoje às 10:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Um das participantes da segunda edição de "Casados à primeira vista" foi assessora de um ministro em 2016.

Marta Rangel, 37 anos, é apresentada como jornalista, mas não exerce a profissão nem tem carteira profissional. A comunicadora, como se descreve, é uma das candidatas no programa da SIC "Casados à primeira vista" e, apesar de se mostrar recatada no campo pessoal, é a noiva mais falada depois de se saber que foi assessora no Governo de António Costa, mais concretamente, em 2016, e do ministro da Economia Caldeira Cabral.

Mas há mais: a concorrente desta segunda temporada do formato, que arrancou domingo, já trabalhou como jornalista na RTP, no Grupo Impresa e na Benfica TV. Após ter sido assessora, Marta criou um blogue, "Comunicar por paixão", que usa para prestar serviços de consultoria e media trainings. O que levou a ex-jornalista a ir para o programa foi, segundo disse, acreditar que é possível encontrar alguém que a "trate bem", tendo o "match" sido encontrado com Luís, que veio da Austrália para Portugal.

No domingo, Marta também surpreendeu quando, ao chegar ao altar, onde é suposto os noivos se conhecerem, disse: "Qual é a probabilidade, entre milhares de candidaturas, de calhar no altar com uma pessoa que eu conheço e com quem já saí uma vez?". Afinal, o Luís é um velho conhecido.