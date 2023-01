Norte-americana R'Bonney Gabriel é a nova Miss Universo

Em Nova Orleães, Estados Unidos, a coroa foi para a candidata da casa, R'Bonney Gabriel, que sucedeu à indiana Harnaaz Sandhu como Miss Universo 2022. Portuguesa Telma Madeira integrou o grupo de 16 semifinalistas.

Descendente de filipinos e nascida no Texas, a nova Miss Universo tem 28 anos e é designer de moda sustentável. Antes de receber a coroa da antecessora, a indiana Harnaaz Sandhu, R'Bonney Gabriel defendeu a igualdade de género e a importância de se investir nas mulheres para transformar o mundo porque "todas têm algo especial".

Em Nova Orleães, a competição foi muito intensa e a norte-americana esteve empatada até ao último momento com a venezuelana Amanda Dudamel, que era favorita e se descreveu como "estilista de profissão, mas uma estilista dos sonhos como mulher".

Amanda ficou no segundo lugar do pódio, que se completou com a representante da República Dominicana, Andreína Martínez, de 25 anos. A portuguesa Telma Madeira, da Póvoa de Varzim, ficou entre as 16 semifinalistas, entre as quais foi escolhida a nova Miss Universo.

Telma Madeira, da Póvoa de Varzim, ficou entre as 16 semifinalistas Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Ainda antes de as luzes acenderem, Isa Anette Hauan ficou impedida de desfilar pela Noruega, por ter contraído covid-19. Assim, no total, estiveram 83 participantes em jogo, até à seleção final.

É a nona vitória de uma representante dos Estados Unidos, que é o país com mais conquistas, seguindo-se a Venezuela, com sete triunfos. As três finalistas terão que dedicar o próximo ano ao concurso, período durante o qual irão viver na Tailândia, onde o evento passará a realizar-se a partir de 2024.

Antes do desfile das semifinalistas, a nova dona do certame, a magnata tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip, afirmou que começou "uma nova etapa do Miss Universo, feito de mulheres para mulheres" e contou como "transformou a dor" de ser rejeitada como uma mulher transgénero em sucesso.

Na próxima edição, que acontecerá em El Salvador, serão aceites candidatas casadas e com filhos, o que até agora era vetado.