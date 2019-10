Nova diretora pede tempo para a TVI

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:44 Facebook

Na primeira entrevista, a recente diretora de Programas diz o que quer para a estação. E explica porque não conseguiu contratar Fernando Mendes. São as primeiras palavras da nova diretora de Programas da TVI desde que tomou posse, antes do último verão. Felipa Garnel explica o que pretende para a estação de Queluz e começa por falar num “horário martirizado”, a propósito de “Ver Pr’a Crer”, o formato que vai concorrer nas tardes com “O Preço Certo” (RTP) e “Prémio de Sonho” (SIC). De acordo com Felipa Garnel, a palavra “família” é a chave na programação do quarto canal. “O […]