Nova temporada “The Voice Portugal” já tem data de estreia

A nova edição do “The Voice Portugal” regressa à RTP1 já no próximo domingo, dia 13 de outubro. Os nossos mentores garantem: “o público vai ter muitas surpresas.” Para a mentora Marisa Liz, “a estreia do The Voice Portugal 2019 vai ser única! Novos concorrentes, novos sonhos, mas mantendo sempre a mesma esperança.” Já Aurea assegura que esta será “uma temporada completamente diferente, com dois novos mentores e com muitas novidades, o que deixará o público rendido.” Também os dois novos mentores deixam o convite a todos para assistirem à estreia: Diogo Piçarra espera que “o público sinta que também […]