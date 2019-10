Novo concurso da TVI quer reconquistar horário

NTV Hoje às 15:15, atualizado às 15:25 Facebook

Pedro Fernandes apresenta o formato que pretende dar cartas nas audiências. Ana Guiomar e Rita Salema são as concorrentes famosas. É já na próxima quarta-feira, dia 9, que a TVI estreia o novo concurso que vai combater com “O Preço Certo” de Fernando Mendes, na RTP e o “Prémio de Sonho”, com Cristina Ferreira, na SIC. “Ver Pr’a Crer” é apresentado por Pedro Fernandes, que abandonou, há meses, a estação pública e, entre os concorrentes, tem duas celebridades residentes: Ana Guiomar e Rita Salema. “O objetivo é sempre teres o maior número possível de telespetadores a ver-te. É sinal de […]