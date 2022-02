Novo programa de Bruno Nogueira faz humor com pessoas com limitações físicas

Rui Pedro Pereira Hoje às 18:14 Facebook

"Tabu" pretende desmontar as fragilidades de quem carrega handicaps. Estreia a 5 de março na SIC.

Poderão ser as limitações físicas um obstáculo ao humor? É esta a pergunta que Bruno Nogueira coloca no novo programa da SIC, "Tabu". E a resposta fica logo dada no primeiro episódio: um rotundo "não".

Fechado numa casa com pessoas com vulnerabilidades físicas, o guionista e ator vai fazer humor com os participantes e os próprios portadores de deficiência física vão brincar com as suas limitações. Exemplo: Sérgio está numa cadeira de rodas, paralisado. Bruno brinca: "Está estacionado em ponto morto".

O humor com pessoas com deficiência física promete agitar a consciência dos portugueses e dar que falar nas redes sociais e Daniel Oliveira, diretor de Programas da SIC, afirma: "A televisão tem o objetivo de impactar a sociedade, e o Bruno tem a sensibilidade para gerir estas conversas". O também apresentador adiantou que já estão encomendadas mais duas temporadas, com temas como "o racismo, a obesidade ou questões do foro psíquico".

"Tabu" estreia-se a 5 de março, na SIC, com quatro participantes, e marca o regresso do humorista depois de "Principio, meio e fim", que não alcançou as audiências desejadas pelo terceiro canal.

"No início não estava seguro se conseguia fazer, mas acho que não fazer humor sobre certos assuntos é descriminação", disse Bruno Nogueira aos jornalistas. "Nunca foi omitido nada neste programa. Tivemos o cuidado de os defender de tudo o que os pudesse deixar desconfortáveis ", assegurou o ator e humorista.