Nuno Graciano sobre ex-mulher: “Esquecia-me de lhe dar atenção”

NTV Hoje às 14:45, atualizado às 15:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Nuno Graciano mostrou-se triste com o fim do seu casamento com Bárbara Elias e revelou alguns detalhes da fase em que esteve sem trabalhar em televisão. O apresentador do Canal 11 esteve como convidado n’”O Programa da Cristina”, da SIC, para falar sobre a vida pessoal. Em conversa com Cristina Ferreira, o comunicador abriu o livro sobre a época em que esteve desempregado. “Fartava-me de chorar sozinho à noite”, confessou. “Era horrível, uma casa cheia e sentia-me solitário”, acrescentou Nuno Graciano, frisando que as pessoas encaravam-no como uma pessoa que não era. View this post on Instagram Já falámos de […]