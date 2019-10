Nuno Guerreiro lembra primeiro encontro com Amália Rodrigues

NTV Hoje às 12:40, atualizado às 12:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Nuno Guerreiro lembrou o episódio em que conheceu Amália Rodrigues. Na época, o cantor tinha 17 anos e era bailarino de um grupo de dança juvenil intitulado Ciclorama. Nostalgia. É assim que se sente o intérprete do grupo Ala dos Namorados ao recordar, no perfil de Instagram, o momento exato em que conheceu uma da suas “grandes referências musicais”. “Teria uns 17 anos. Tive a honra de conhecer uma das minhas grandes referências musicais, a grande Amália! Aqui como bailarino num espetáculo no Coliseu dos Recreios, com o grupo juvenil de dança Ciclorama”, contou Nuno Guerreiro. “Anos mais tarde”, o […]