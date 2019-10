Nuno Homem de Sá: “Cresci um bocadinho”

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:06 Facebook

Conhecido por entrar muitas vezes em polémica com outros atores, o intérprete garante que está diferente. E pronto para a contracena com Margarida Vila-Nova, que o acusou de a “maltratar”. Continua a ser o “enfant terrible” das produções nacionais e a sua queda para a polémica e para o bate boca com outros colegas é conhecida no meio da televisão. Mas Nuno Homem de Sá, 57 anos, garante que está mais calmo, agora na nova novela da TVI “Na Corda Bamba”. “Cresci um bocadinho e tenho uma atitude um bocado diferente em relação à minha postura profissional, então já nada […]