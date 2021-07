Nuno Sampaio: "Quem não sabe descansar não sabe trabalhar"

Catarina Ferreira Hoje às 09:34 Facebook

"Os dez mandamentos do verão" do arquiteto e diretor da Casa da Arquitectura Nuno Sampaio.

1. Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é...

a mala! Sempre que possível viajo, para perto ou para longe, mas sobretudo para sítios que me possam sempre surpreender.

2. É este ano que vou ler...

"Ideias para adiar o fim do mundo" do líder indígena brasileiro Ailton Krenak, numa parábola sobre a contemporaneidade e os momentos da atualidade, antes da pandemia. E claro, a poesia, pois a vida não pode dispensar a poesia. Quando não temos Vinícius teremos Carlos Drummond de Andrade. Já comecei e conto terminar no verão a sua maravilhosa antologia poética.

3. Se me ligaremdo trabalho eu...

atendo. Atendo sempre! Se me ligam nas férias é porque é importante ou pouco demorado! Trabalhar é um prazer, apesar de ser necessário descansar, porque "quem não sabe descansar não sabe trabalhar".

4. Jamais passaria férias com...

gente chata, que não tenha a leveza de apreciar a vida, apreciar o pôr do sol, ouvir o silêncio e rir de si própria.

5. Nem a pandemia​​​​​​​ me vai impedir de...

reunir a família, os meus pais e os meus filhos, na praia e depois na nossa casa de campo, sol, vitamina D e descanso!

6. Se vir alguém sem máscara a chegar à praia...

fico à distância. Se se aproximar, chamo delicadamente à atenção.

7. A minha banda sonora deste ano vai ser ...

música sul americana, incontornavelmente brasileira, argentina e algumas vezes cubana. Mas também oriental com incursões pelos temas de Shigeru Umebayashi. Com a música viaja-se, mergulha-se em sonoridades, ambientes, cores e sabores... sentimentos.

8. O que me irrita mais​​​​​​​ nas férias é...

não poder fluir... e apreciar os momentos por obrigações desajustadas do relógio.

9. Os amores de verão são...

não existem amores de verão... ou de inverno. Apenas amores... e se verdadeiros, são eternos!

10. Um verão que jamais esquecerei é...

2005, Cuba. Agosto, época dos tufões, três amigos, 17 dias de viagem, 2145 km percorridos para ver metade da ilha. Sem nunca dormirmos em hotel, chegamos apenas com uma noite marcada e saímos numa livre descoberta.