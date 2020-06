O "Bicho" de Bruno Nogueira regressa ao Instagram no domingo

S. G. Hoje às 20:37 Facebook

A rubrica "Como é que o Bicho Mexe?" criada pelo humorista Bruno Nogueira durante a quarentena está de volta no próximo domingo, às 23 horas, para uma "edição especial".

O anúncio foi feito através do Instagram, pelo próprio, esta quarta-feira. Sem revelar mais detalhes de como será o episódio, os fãs do "Bicho" poderão finalmente assistir a uma edição especial do fenómeno criado por Bruno Nogueira na fase mais crítica da pandemia.

O último "programa", transmitido a 15 de maio, bateu o recorde de visualizações com cerca de 200 mil pessoas a assistir em simultâneo. Na despedida, Bruno Nogueira e Nuno Markl circularam por várias ruas de Lisboa à procura de luzes de Natal e conversaram em direto com Cristiano Ronaldo, a partir de Turim. O momento da entrada do futebolista foi dos mais surpreendentes, com CR7 a mandar "um grande abraço e sucesso" ao humorista.

A rubrica criada durante a quarentena foi vista como uma "referência" pelos especialistas em redes sociais e tornou-se "um caso de estudo".

Ao longo de várias semanas, Bruno Nogueira levou o "Bicho" a milhares de pessoas através do Instagram todas as noites. Do humor à nostalgia, houve um pouco de tudo na rubrica, que contou com participações de Albano Jerónimo, João Quadros, Beatriz Gosta, Inês Aires Pereira, Nélson Évora, Vhils, João Manzarra, entre outros.