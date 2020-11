O bicho volta a mexer. Bruno Nogueira regressa aos diretos de confinamento

JN/Agências Ontem às 21:59 Facebook

Bruno Nogueira anunciou, esta quinta-feira, que vai voltar, na sexta-feira, a fazer o programa em direto "Como é que o bicho mexe?", um dos maior sucessos da Internet durante o primeiro período de confinamento.

Com o regresso das noites de recolher obrigatório, devido ao agravar da segunda vaga de covid-19 em Portugal, o humorista Bruno Nogueira regressa também ao programa que lhe ganhou o prémio não oficial de estrela do confinamento. Foram horas em direto de conversa a que pudemos assistir, com momentos emocionantes - como a finalização de um mural com a cara de Zeca Afonso feito por Vhils, ao som de Grândola Vila Morena - ou épicos, como a viagem de carro em direto até ao centro de Lisboa, no último programa.

No Instagram, Bruno Nogueira diz apenas "Amanhã, sexta-feira, às 23h", assumindo-se que a transmissão voltará a ser feita nos mesmo moldes das anteriores: um copo de vinho, um telemóvel e Bruno Nogueira em casa a ser observado por milhares de portugueses. Não se sabe se esta transmissão será única ou voltará a ser regular durante o período do Estado de Emergência.