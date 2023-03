O bidé e outras extravagâncias de Georgina Rodriguez em foco na Netflix

Sara Oliveira Hoje às 20:39 Facebook

Segunda temporada da série "Eu, Georgina" mostra episódios surreais, e divertidos, da intimidade da mulher de CR7. Mas também há momentos dramáticos.

A 2.ª temporada do doc-reality "Eu, Georgina" estreou este fim de semana na Netflix, revelando um pouco mais da mulher de 29 anos que conquistou o futebolista Cristiano Ronaldo.

A série centra-se muito na última gravidez de Georgina Rodríguez, desde as melhores partes até ao momento dramático em que um dos gémeos morre no parto, em abril do ano passado.

Nos três primeiros episódios, vê-se a jovem argentina a preparar a mansão de Madrid para a chegada dos bebés. No meio da remodelação, questiona a designer de interiores se vai colocar lavatórios duplos nas casas de banho e pede "um bidé". Explica que é "para o banho polaco e para o banho checo". De seguida, exemplifica com as mãos e repete "checo, checo, checo". Rapidamente, a expressão entrou nas tendências do Google e do Twitter, inspirando inúmeras piadas.

Ainda no arranque, Georgina revela que mentiu aos filhos Mateo, Alana e Eva, após o nascimento de Bella Esmeralda, a gémea sobrevivente, dizendo-lhes que, como ainda tinha barriga, "que o Ángel ainda ia esperar um pouco para nascer, que ia nascer depois". Mais tarde, "o Cris disse-lhes que o Ángel estava no céu. Foi uma dose de realidade", confirmando assim que foi CR7 quem teve a dura tarefa de contar a verdade aos filhos. Também deixou ver que, na primeira noite em casa, a bebé dormiu com a tia, Ivana Rodríguez.

A série regista também a ida de Gio a um concerto de Rosalía, em Madrid, com os filhos e amigos. Foram de autocarro privado, com seguranças e, pelo caminho, comeram sandes de chouriço, presunto e tortilha para poupar. No fim, foram todos ao camarim de Rosalía e deram-lhe gomas em forma de sushi.

Tal como na 1.ª temporada, Georgina desperta as mais variadas críticas, sobretudo quando exibe os luxos surreais da sua vida - por exemplo, como quando, numas férias na Sardenha, Itália, vai às compras e gasta numa só loja 27.515 euros.

Para marcar a estreia na Netflix, anteontem os painéis publicitários da afamada Times Square, em Nova Iorque, EUA, brilharam com a cara de Georgina a encher os gigantescos ecrãs.