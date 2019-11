“O Clone” aborda temas como a clonagem humana e a dependência química

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:21 Facebook

Murilo Benício e Giovanna Antonelli protagonizam a trama que começa a ser exibida no dia 9 de dezembro, às 22h10, na Globo. A história começa quando Jade, uma mulçumana nascida e criada no Brasil, é obrigada a mudar-se para Marrocos após a morte da mãe, Sálua (participação especial de Walderez de Barros). A jovem passa a viver todos conflitos de adaptação a uma cultura tão diferente da sua. Nessa terra distante, Jade conhece o brasileiro Lucas, que está em viagem pelo país na companhia do irmão gémeo, Diogo (Murilo Benício), do pai Leônidas (Reginaldo Faria), da namorada do pai, Yvete […]