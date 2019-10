O desejo de Simone de Oliveira no dia da sua morte

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:43 Facebook

Simone de Oliveira deseja que no dia da sua morte as pessoas “riam, bebam um copo, que atirem flores ao ar, mas que não chorem.” A cantora passou pelo programa de Cristina Ferreira na SIC para falar sobre a sua carreira musical e a vida. A intérprete enfrentou dois cancros, perdeu a voz, mas nunca parou de cantar, embora o faça com menos frequência. Simone de Oliveira quer que no dia em que morrer as pessoas “se riam, bebam um copo, atirem flores ao ar, mas não chorem”. “Não quero ir para a Basílica da Estrela [quando morrer] “, acrescentou […]