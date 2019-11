O homem mais sexy do mundo é… John Legend

NTV Hoje às 11:20, atualizado às 11:32 Facebook

John Legend foi nomeada, esta quarta-feira, o homem mais sensual do mundo em 2019 pela revista norte-americana “People”. Surpreendido com esta condecoração, o intérprete de temas como “All of Me”, “Ordinary People” e “Love Me Now” dividiu a boa-nova com os seus fãs, através do Instagram. “Wow. Obrigado!” escreveu o marido de Chrissy Teigen, em jeito de agradecimento. View this post on Instagram Wow. Thank you, @People. #SexiestManAlive A post shared by John Legend (@johnlegend) on Nov 12, 2019 at 5:28pm PST Até ao momento, só foi revelado o primeiro nome desta lista. Os restantes serão divulgados mais tarde pela […]