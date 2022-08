"O meu amor de verão dura há 17 anos"

JN Hoje às 17:53 Facebook

Os dez mandamentos do verão de João Paulo Sousa, ator e animador de rádio.

1: Quando entro de férias, deixo logo...

De acordar cedo!



2: Se pudesse ir para uma ilha deserta levava comigo...

A minha mulher! Lido melhor com arranjar forma de sobreviver do que com a solidão!



3: Nas férias, o telemóvel anda sempre...

Sem som! E sem net!



4: É este ano que vou ler...

Os quatro livros que estou a tentar acabar há mais de dois meses! "7 hábitos de pessoas altamente eficazes", "Negocie como se a sua vida dependesse disso", Biografia do Will Smith e o "Homem em busca de um sentido".



5: A minha banda sonora deste verão vai ser...

O costume: indie rock!



6: O que mais me irrita nas férias é...

O tempo que demoro a entrar em modo férias e a desligar o modo trabalho!

7: Os amores de verão são...

O que fazemos deles! O meu dura há 17 anos!



8: Nas férias tento sempre comer...

Coisas que nunca comi antes em sítios onde nunca fui! Adoro comer!



9: Se me ligarem do trabalho...

Atendo! E percebo se é: importante, urgente ou se dá para adiar uns dias!

10: Um verão que jamais esquecerei é...

Costa alentejana, 2010, com a minha mulher e uma tenda!