O Natal de Isabela Valadeiro: "No sossego do meu Alentejo com a família"

Rui Pedro Pereira Hoje às 15:19 Facebook

Twitter

Partilhar

À semelhança do ano passado, o JN perguntou a várias figuras públicas como serão as suas festas natalícias. A primeira entrevistada é a atriz Isabela Valadeiro.

Isabela Valadeiro, 23 anos, a "Telma" da série "Golpe de sorte", que agora a SIC transformou em telefilme, vai passar o Natal "no sossego" do Alentejo". Será "em família, a comer queijinho, bolo-rei e bolo-rainha, bacalhauzinho" que a atriz celebrará a quadra, longe do namorado, José Mata, mas com a alegria "de sempre".

"Há sempre um familiar que se veste de Pai Natal para os miúdos. Mas variamos porque as crianças não são parvas", contou ao JN. "Já aconteceu alguém meter a barba e elas dizerem logo "é o tio João Sérgio!"", refere, divertida.

"Já fiz de Pai Natal e gosto muito de distribuir prendas. Gosto de tudo: de conversar, de rir, da ceia de Natal, do pequeno-almoço de Natal, do almoço de Natal. Cada ano acontece numa casa diferente. Não gosto muito de doces natalícios, mas como bolo de chocolate ou bombons. E um copinho de vinho também vai bem".