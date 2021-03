O passo seguinte de Margarida Corceiro

Sara Oliveira Hoje às 16:33 Facebook

Atriz prepara mudança para uma das casas que comprou recentemente. Nas redes, mostrou detalhes da decoração.

Apesar de só ter 18 anos, Margarida Corceiro há muito que garantiu independência financeira, à boleia dos trabalhos na moda e da representação, pelo que não é de estranhar ter conquistado já o seu espaço. Nas redes sociais, a atriz foi mostrando as obras da moradia "que está a ser construída ainda", como revelou. E, agora também partilhou vídeos da decoração do apartamento, cujas chaves recebeu em fevereiro deste ano.

No Instagram, Magui, como é tratada pela maioria, prometeu dar conta dos detalhes "ao longo das mudanças", mas não tardou a deixar ver que tons cinzento e rosa dominam a sala. Por enquanto, o branco impera no seu quarto, mas a jovem sublinhou que ainda está por decidir o papel de parede.

Detalhes da decoração da casa nova Foto: Direitos reservados

Margarida Corceiro namora há pouco mais de um ano e meio com o craque do Atlético Madrid João Félix, e embora reconheça "ainda ser muito noiva", não esconde que ser mãe é um desejo. Para já, o foco está na carreira profissional, com a certeza de que o futuro passa pela representação, podendo ser vista no papel de Constança na novela da TVI "Bem me quer", a par de protagonizar uma nova campanha de biquínis e fatos de banho.