O primeiro vírus do filho de Diogo Amaral e Jessica Athayde

Diogo Amaral revelou, esta segunda-feira, que o seu filho Oliver passou um fim de semana complicado por ter apanhado o seu primeiro vírus. O ator, que integra o elenco da nova novela da SIC “Terra Brava”, recorreu ao perfil de Instagram para partilhar uma novidade nesta segunda etapa como pai: a primeira doença de Oliver. “Passámos o fim de semana em guerra contra o primeiro vírus do Oliver… Já ganhámos! Jessica, o nosso Oli até doente é lindo! Ps. A cara da mãe”, escreveu o intérprete na legenda. View this post on Instagram Passámos o fim-de-semana em guerra contra o […]