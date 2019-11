“O Programa da Cristina” arrecada Prémio de Melhor Campanha do Ano

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:14 Facebook

Twitter

Partilhar

“O Programa da Cristina”, da SIC, arrecadou o Prémio de Melhor Campanha do Ano relativamente ao vídeo promocional da estreia do formato em janeiro. Antes de arrancar com a transmissão, Cristina Ferreira começou o formato desta quinta-feira do matutino partilhando a boa notícia com o público presente. “Esta campanha recebeu o prémio de melhor campanha do ano o que nos deixa muito felizes porque começou ali a saber-se o que era a casa da Cristina”, disse a apresentadora da Malveira. A profissional da estação de Paço de Arcos atribuiu os louros do prémio recebido ao trabalho árduo da sua equipa […]