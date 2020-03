O que é feito deles? A carreira depois do Festival da Canção

Ana Vitória Hoje às 13:51 Facebook

Representantes de Portugal na Eurovisão nem sempre somaram proveito à fama. Elvas recebe, este sábado, a final com oito canções.

"Quero ser tua" (2014), "Tourada"(1973) e "Bem bom" (1982). Qual destas canções fará parte da memória afetiva dos portugueses quando se fala em Festival RTP da Canção? Seguramente as duas últimas, que resistiram à passagem do tempo e das modas. Das canções vencedoras na última década, "Amar pelos dois", o sucesso que em 2017 colocou Salvador Sobral na história da Eurovisão, é a notável exceção num conjunto de canções que se perderam no tempo.