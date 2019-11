Oceana Basílio muda de visual para novo projeto

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:53 Facebook

A atriz da SIC deixou esta segunda-feira os seguidores surpreendidos ao mudar a cor de cabelo: de loira passou a morena. Era uma das imagens de marca de Oceana Basílio… mas já não é. Pelo menos, por agora. Habituados a ver a intérprete no ecrã com os seus longos cabelos loiros, os fãs da algarvia foram esta segunda-feira surpreendidos com uma mudança radical… para cabelos negros. View this post on Instagram Mudanças de Outono, para o novo projeto. Gostam? 🍁 A post shared by Oceana Basílio (@oceanabasilio) on Nov 25, 2019 at 5:58am PST “Mudanças de Outono, para o novo […]