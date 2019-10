Oceana Basílio: "Não me sinto um símbolo sexual"

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Oceana Basílio chegou aos "entas" este ano, mas a sua silhueta elegante mantém-se inalterável, o que a levou a ser considerada uma das mais sensuais dos Globos de Ouro ou da gala dos Emmys.

Na Internet, é uma das rainhas das poses "sexy" em fato de banho, na piscina ou na praia, mas a atriz garante ao JN que acha um "exagero" quem quer fazer dela uma "deusa". "Sinceramente, não me sinto nada um símbolo sexual. O que sei é que estou bem com o meu corpo, aos 40 anos, e sinto-me feliz", refere a atriz ao JN, para se mostrar satisfeita com os elogios que recebe no perfil de Instagram.

"As pessoas são muito simpáticas, mimam-me. Há aqueles comentários mais atrevidos, mas não ligo" acrescenta Oceana Basílio.

O rótulo de "sex symbol" não ensombra o trabalho como atriz e o recente papel de uma cega "Teresa" na série da SIC "Golpe de sorte", maltratada física e psicologicamente pelo marido "Carlos" (o ator Pedro Laginha) valeu-lhe muitos elogios. As cenas mais agressivas, uma delas de violação, foram das mais intensas de gravar ao longo da carreira, admite.

"Nessas gravações tive de estar muito quieta. Quando se é cego os outros sentidos têm de estar muito apurados. Não sabemos o que vai acontecer. Nas cenas de agressão quem é cego não sabe se vai levar um estalo ou não. Aí, sim, era mais complicado, mas gravei com prazer imenso estas que foram algumas das cenas mais complicadas da minha carreira como atriz", remata.