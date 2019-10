Oceana Basílio: “Não me sinto um símbolo sexual”

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Aos 40 anos, a atriz continua a “incendiar” as redes sociais com as suas fotos “sexy”, mas admite que não dá demasiado valor aos elogios. As cenas de violência psicológica e física de “Golpe de Sorte” foram das mais desafiantes da carreira. Quarenta anos que podiam ser 20. Oceana Basílio chegou aos “entas” em 2019, mas a sua silhueta elegante mantém-se inalterável, o que a levou a ser considerada uma das mais sensuais dos Globos de Ouro ou da gala dos Emmys. Na Internet, é uma das rainhas das poses ousadas em fato de banho, na piscina ou na praia, […]