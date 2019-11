Oceana Basílio surpreende com mudança de visual

NTV Hoje às 13:20, atualizado às 13:29 Facebook

Oceana Basílio renovou o visual e surpreendeu os fãs ao surgir nas redes sociais com o cabelo escuro. A atriz da SIC resolveu mudar o visual e o habitual cabelo loiro, que eram uma das suas imagens de marca, deu lugar a um tom castanho escuro. O resultado final foi revelado numa fotografia partilhada, este domingo, no Instagram. View this post on Instagram Domingo em casa a estudar tão bom 🍁. Hoje nem sai à rua 💚. #home #beautifulnight #love #wildheart #winter A post shared by Oceana Basílio (@oceanabasilio) on Nov 17, 2019 at 1:09pm PST A mudança de “look” […]