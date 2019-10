Oceana Basílio surpreende fãs ao mostrar semelhanças com a mãe

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:55 Facebook

Oceana Basílio surpreendeu, nas redes sociais, ao mostrar-se numa fotografia na companhia da mãe. A atriz partilhou um registo com a mãe, no perfil de Instagram, e impressionou os fãs, que não deixaram de reparar nas semelhanças entre as duas. “Dias bons na companhia da mãe”, escreveu na descrição. View this post on Instagram Dias bons na companhia da mãe. Até já ❤️ #familytime #love #love u A post shared by Oceana Basílio (@oceanabasilio) on Oct 15, 2019 at 4:56am PDT Os internautas não tardaram a enviar mensagens a elogiar mãe e filha pela beleza. “Tens bem a quem sair! […]