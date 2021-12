Oficializado divórcio de Schwarzenegger. Estava separado há 10 anos

JN/Agências Hoje às 00:34 Facebook

Um tribunal de Los Angeles oficializou o divórcio de Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver 10 anos depois de se terem separado após a infidelidade do ator que virou político.

O site de notícias de celebridades TMZ adianta que o processo de divórcio do casal demorou devido ao número de ativos financeiros a serem negociados.

Shriver, jornalista e sobrinha do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, pediu o divórcio pela primeira vez em julho de 2011. Semanas depois, a estrela de "Terminator" admitiu ter um caso com a ama da família, Mildred Baena, com quem teve um filho em 1997.

"Depois de deixar o gabinete do governador, contei à minha mulher sobre este evento, que ocorreu há mais de uma década", disse Schwarzenegger, que foi governador da Califórnia de 2003 a 2011, num comunicado ao "Los Angeles Times" após a separação.

Shriver citou "diferenças irreconciliáveis" no pedido de divórcio.

O casal, que se conheceu em 1977 e se casou em 1986, tem quatro filhos.