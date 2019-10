Oito anos depois do acidente, Sónia Brazão explica como refez a vida

NTV Hoje às 15:50, atualizado às 16:23 Facebook

Sónia Brazão esteve à conversa com Cristina Ferreira e falou sobre as mudanças da sua vida desde que sofreu o acidente em 2011 no qual quase perdeu a vida. A atriz, de 44 anos, esteve sentada no sofá de convidados d’”O Programa da Cristina”, da SIC, para contar como tem estado a correr a sua vida desde que optou por sair da esfera mediática desde que o seu apartamento em Algés explodiu e ficou com queimaduras graves. “Estou bem. Sou feliz, juro que sou. Só escolhi um caminho diferente”, disse Sónia Brazão, revelando de seguida a nova fase em que […]