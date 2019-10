Oito anos depois, José Castelo Branco lança novo tema

NTV Hoje às 14:20, atualizado às 14:38 Facebook

José Castelo Branco lançou um novo tema intitulado “The Dressing Game”, que conta com a produção musical de Tiago Paiva, também conhecido como O Badalhoco Gourmet. Oito anos depois de ter apresentado ao mundo o single “Pata Pata”, o socialite voltou ao estúdio para criar uma nova canção. Chama-se “The Dressing Game” e foi produzida pelo ator Tiago Paiva. A música também teve direito a videoclipe. Nas imagens, que foram divulgadas no YouTube, pode ver-se o marido de Betty Grafstein num quarto deitado na cama com o também humorista. “The Dressing Game” foi lançado na noite deste domingo e contabiliza, […]