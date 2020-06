Oliver, bebé rei da net, completou primeiro ano

Rui Pedro Pereira Hoje às 14:31 Facebook

Primeiro filho da atriz Jessica Athayde é um dos vários bebés que a comunidade digital acompanha a par e passo.

Foi com a partilha de um vídeo acompanhado por uma sonora asneira - que já se tornou viral e terá sido dita durante o parto -, que Jessica Athayde, atriz da TVI, comemorou com os milhares de fãs o primeiro aniversário do nascimento de Oliver, o filho que tem em comum com o ator da SIC Diogo Amaral. O assunto foi o principal tema do dia de ontem nas redes sociais, com dezenas de famosos, como Pedro Lima, Filipe Vargas ou Julie Sergeant, a darem os parabéns à mãe no Instagram.

De Oliver sabemos quase tudo: vimo-lo ainda na barriga da mãe, nas férias paradisíacas nas Maldivas dois meses antes de nascer, vimo-lo agarrado aos pais minutos a seguir ao parto e, já com os dois atores separados, vimo-lo a ser fotografado com um de cada vez, até se estrear na praia com os primeiros passos, na semana passada.

Oliver é uma estrela da "fofice" - adjetivo de fã -, mas não é o único bebé que acompanhamos na Internet, desde o berço até aos primeiros anos. Que o comprove Cristiano Ronaldo.

O internacional português da Juventus começou por mostrar Cristianinho, mas rapidamente as atenções se viraram para Alana, Eva e Mateo, os filhos mais novos do craque. Os dois últimos completaram três anos no dia 5 deste mês e o jogador, ao lado da namorada, Georgina Rodríguez, vestiu-se de Aladino, príncipe da Disney, para o Mundo ver.

Lonô também está no pódio

No terceiro lugar do pódio, aparece Lonô, filho de Rita Pereira e do produtor musical francês Guillaume Lalung. O pequeno é a companhia preferida da atriz - na praia e na piscina - e já virou estrela da rede social Tik Tok. O bebé até já vai à inauguração de restaurantes, como foi o caso do espaço do chef Olivier, na Costa de Caparica.

Quem também vimos crescer na Internet foram os gémeos Tomás e Luís. Os filhos de Inês Herédia e de Gabriela Sobral foram apresentados nos carrinhos de bebé mas, garantiu a mãe ao JN na apresentação da novela da TVI "Quer o destino", "já se penduram nas paredes e andam pela casa fora".

Caetana, a filha de Cláudia Vieira, ainda tem meses, mas também já a vimos na praia e, aparentemente, adora o sol. Assim como Lua, filha dos atores Sara Barradas e José Raposo; Mafalda, filha de Melânia Gomes; Salvador, primogénito de Dânia Neto; Xavier, filho de Sofia Arruda; Frederica, Diana e Carolina, as três meninas de Carolina Patrocínio; ou as gémeas de Helena Costa, Mercedes e Maria do Mar, e de Luciana Abreu, Amoor e Valentine.

As fotos saem dos álbuns dos pais famosos para o Mundo e vão ficar espalhadas pelo universo virtual para mais tarde recordar.