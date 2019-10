Olívia Ortiz aposta no digital sem esquecer televisão

Rui Pedro Pereira Hoje às 11:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O "pós-gala" do reality show da TVI "Casa dos segredos" foi o último trabalho fixo de Olívia Ortiz no quarto canal. Desde então, sucedem-se pequenas aparições, com a também atriz a dedicar-se ao seu canal no YouTube. Considerada uma das maiores influenciadoras digitais, explica como se deixou absorver pelas redes sociais e deixou a apresentação em "stand by".

"Quando comecei nesta vida do digital nunca pensei que pudesse tomar estas proporções. No início, achei que seria um hobby, mas a liberdade é uma coisa impagável e comecei a perceber que podia criar tudo o que desejava", refere Olívia Ortiz ao JN.

E entretanto profissionalizou-se. "Tem sido o meu maior investimento dos últimos três anos em material. Estamos a mudar a nossa casa para termos duas ilhas de edição e um estúdio de gravação para criar mais conteúdo. O facto de os meus vídeos terem sido considerados dos melhores que se fazem em Portugal enche-nos de motivação e quero subir a parada".

O plural é utilizado para falar de Daniel, o namorado, responsável pelas filmagens que, não raramente, são num destino paradisíaco com Olívia Ortiz em fato de banho. O objetivo, agora, é crescer. "No próximo ano quero ter uma equipa de trabalho, porque, em vez de dois, queria lançar três vídeos por semana".

Grata ao quarto canal

Além do online (onde mostra viagens e fala de tecnologia ou maquilhagem). Olívia Ortiz apresenta conferências e eventos de empresas. Só a TVI parece ter ficado para trás.

"A Cristina Ferreira, que me elogiou, fez a escolha de sair da estação porque a ambição a levava para outro caminho. Nunca tive contrato com a TVI, mas uma gratidão enorme porque foi a casa que apostou em mim. No "pós-gala" as pessoas começaram a olhar para mim de outra forma. Surgiram convites, mas não me encheram as medidas".

Mas há um projeto que pode ser tentador: "O regresso do "Big Brother"? Adorava voltar a fazer "pós-gala", que foi sucesso de audiências", admite, a concluir.