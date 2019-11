Olívia Ortiz visita “um dos destinos mais bonitos” numa viagem à Turquia

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Olívia Ortiz embarcou numa viagem até Capadócia, Turquia, esta terça-feira, para conhecer um dos seus destinos de sonho. Poucas horas após aterrar no Médio Oriente, a influenciadora digital revelou estar encantada com a cidade, numa fotografia publicada no Instagram. No registo, Olívia surge a apreciar o amanhecer, no terraço do hotel Koza Cave, com dezenas de balões de ar quente como plano de fundo. “Chegámos a Capadócia e é tão mágico quanto contam! É maravilhoso mesmo!” escreveu. View this post on Instagram Chegámos a Capadócia e é tão mágico quanto contam!!! É maravilhoso mesmo! O @kozacavehotel tem um dos mais […]