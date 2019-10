Oprah Winfrey explica por que razão não se casou

NTV Hoje às 13:50, atualizado às 14:19 Facebook

Oprah Winfrey explicou a razão pela qual não se casou e não teve filhos e revelou esta tranquila com as escolhas feitas. A apresentadora afirmou, em entrevista à revista “People”, que apesar de ficar noiva de Stedman Graham, o companheiro de longa data, com o passar do tempo o casal optou por adiar o casamento porque acreditavam que a relação “teria mudado”. “Ele nunca exige nada de mim como ‘onde está meu pequeno-almoço? Onde está o meu jantar?’ e eu acredito que isso teria mudado com o casamento”, disse. “Agora dizemos ‘se tivéssemos casado, não estávamos juntos'”, rematou. View this […]