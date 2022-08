JN Hoje às 20:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dez mandamentos do verão de Rui Tavares, deputado do partido Livre

1: Quando entro de férias, deixo logo...

De ver as horas.

2: Se pudesse ir para uma ilha deserta levava comigo...

A Marta, o Elias e a Helena.

3: Nas férias, o telemóvel anda sempre...

Descarregado.

4: É este ano que vou ler...

"M, o filho do século", de Antonio Scurati e "Clouds above the hill", de Shiba Ryotaro, um romance histórico sobre a guerra russo-japonesa de 1904-05; para reler: "Latim do zero" e "Nova gramática do latim", ambos de Frederico Lourenço; para ver: as encostas da Serra do Montejunto.

5: A minha banda sonora deste verão vai ser...

[O grupo] The Bad Plus com Joshua Redman.

6: O que mais me irrita nas férias é...

A sua curta duração.

PUB

7: Os amores de verão são...

Viver para sempre.

8: Nas férias tento sempre comer...

Figos.

9: Se me ligarem do trabalho...

Do trabalho, que remédio, atendo.

10: Um verão que jamais esquecerei é...

O primeiro verão em que me deram liberdade para estar sozinho na aldeia e andar com os amigos pela festas das outras aldeias em volta.