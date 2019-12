Os animais dos famosos que são estrelas no Instagram

Sara Oliveira Hoje às 09:43 Facebook

À boleia da fama e do sucesso dos donos, cães e gatos são estrelas no Instagram e somam milhares de seguidores.

Para muitos é diversão, mas também há quem ande nas redes sociais pelo negócio, recebendo por mencionar marcas ou serviços. São os chamados influenciadores digitais e alguns já lançaram amigos de quatro patas por conta própria no Instagram.

Por cá, Raquel Strada foi das primeiras a criar um perfil para o cão Tufão, em 2013. "A ideia surgiu durante um jantar de amigos. Decidi que o Tufão seria o meu alter ego e, através da página dele, poderia dizer coisas que não posso escrever na minha própria página. Como o meu cão é muito fotogénico, temos sempre fotos engraçadas. Tem uma figura perfeita para esta brincadeira", contou, na altura, a apresentadora.

Caju, o cão da apresentadora Isabel Silva, só está na Internet há pouco mais de um ano. Em cajusilva_thepug apresenta-se como "sensualão, raçudo, filho de Isabel Silva e sagitário". Também é possível ver como é o dia a dia do cachorro, desde as idas ao veterinário, como o que come ou os mimos da dona.

Partilha de protagonismo

Com uma enorme legião de fãs e no rol das maiores influenciadoras em Portugal, a cantora Bárbara Bandeira partilha o protagonismo com a cadela Kylie que já tem 13 mil seguidores na página "My name is Kylieee".

Não é um cão, mas sim um gato o fiel amigo de João Paulo Sousa. Freddy tem perfil no Instagram, mas também se pode gabar de ter sido capa da revista "GQ", em 2017. O felino foi presente de casamento e conquistou o apresentador e a mulher, Adriana Gomes. O casal acolheu a cadela Phoebe, mas Freddy não perdeu espaço em casa ou na rede social.

Bennie e Bill são dois bulldogs franceses e pertencem à bloguer Mafalda Sampaio, a criadora do fenómeno "Maria Vaidosa". Seguidos por quase 46 mil pessoas no Instagram, promovem patrocínios com poses fantásticas.

Karl Lagerfeld morreu em fevereiro, mas continua a ser lembrado no perfil da gata Choupette, uma das herdeiras da fortuna do criador. E, há pouco tempo, foi mesmo a musa inspiradora de uns novos óculos de sol.

Pó de Arroz e Broa de Mel juntos têm 142 mil fãs

O weimaraner Pó D"Arroz nasceu em agosto de 2015 e veio diretamente da Alemanha para animar os dias de uma família de Lisboa. Juntou-se-lhe depois a teckel Broa de Mel num perfil de Instagram com 142 mil seguidores onde se apelidam de "o casal mais fofo de Lisboa". Por vezes, a gata Lurdes contribui para momentos divertidos fotografados pelos donos e que derretem quem os vai acompanhando.

Um porquinho chamado Bacon no Bairro Alto

Bacon é um verdadeiro caso de sucesso no Bairro Alto, em Lisboa, e toda a gente já se habituou a ver o porco no salão de cabeleireiro na Rua Luz Soriano, propriedade do dono, Adilson Neves, a quem todos tratam por Kako. Também é famoso nas redes sociais onde o maior objetivo passa por desmistificar o preconceito e a ideia de que os porcos são animais sujos, nojentos e pouco interessantes.