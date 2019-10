Os detalhes do vestido de noiva de Hailey Bieber

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:33 Facebook

Uma semana após dar o nó com Justin Bieber, Hailey Baldwin Bieber revelou pela primeira vez os detalhes do vestido de noiva. A modelo e o cantor casaram-se pela segunda vez, na passada segunda-feira, no resort Montage Palmetto Bluff, na Carolina do Sul, uma cerimónia que contou com cerca de 150 convidados, entre os quais Kylie Jenner, Usher, Ed Sheeran e Jaden Smith. View this post on Instagram ❤️ A post shared by Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) on Oct 1, 2019 at 12:11pm PDT Nas fotografias da cerimónia partilhadas no Instagram do casal, foram revelados os detalhes do visual de […]